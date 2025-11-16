Chi al posto di Anguissa? Conte ha già scelto il sostituto per Napoli-Atalanta

di Pierpaolo Matrone

Riprendono domani a Castel Volturno gli allenamenti del Napoli, con il ritorno in panchina di Antonio Conte dopo alcuni giorni di permesso. Il tecnico salentino è subito chiamato a risolvere il dilemma a centrocampo, sorto dopo il gravissimo infortunio occorso a Frank Zambo Anguissa, che costringerà il camerunense ai box per circa due o tre mesi.

Chi prenderà il posto del metronomo azzurro? Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, Conte avrebbe già individuato il prescelto: si tratta di Elif Elmas. L'allenatore ha sempre elogiato le qualità del macedone, ritenendolo un jolly prezioso. Sarà lui a partire titolare contro l'Atalanta.