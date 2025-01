Chi al posto di Kvara? Conte ha un preferito, ma spunta uno scambio col Bologna

Prosegue la trattativa col Psg per la cessione di Kvaratskhelia, ma intanto il Napoli lavora al sostituto per non farsi trovare impreparato. Secondo Repubblica, l’obiettivo, neanche tanto nascosto, è Federico Chiesa, da sempre un pupillo di Antonio Conte ed ha le caratteristiche che cerca il Napoli: è un destro che gioca a sinistra.

L’ex Juve non sta avendo spazio al Liverpool che aprirebbe al prestito proprio per consentire al 27enne di trovare maggiore continuità ed il giocatore vuole evitare una stagione ai margini pure in ottica nazionale. C’è sempre il kosovaro Edon Zhegrova, ma il Lille lo farebbe partire soltanto in caso di un’offerta folle, superiore ai 40 milioni di euro. Un’altra pista da seguire è quella relativa a Dan Ndoye, magari inserendo pure Ngonge nella trattativa, ma in primis si valuterà fino in fondo la possibilità di prendere Chiesa.