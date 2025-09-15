Chi tra i pali col City? Le ultime su Meret e la linea del Napoli

Alex Meret sarà recuperato e potrà giocare da titolare contro il Manchester City nell'esordio di Champions? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Si comincerà a capire qualcosa forse da oggi, certo da domani, obbligatoriamente da mercoledì, nella rifinitura che il Napoli farà a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio verso Manchester, dove arriverà in serata, poco prima della conferenza stampa della vigilia, prevista per le 19 locali, le 20 in Italia.

Il ballottaggio è inevitabile, in situazioni del genere, con Meret che verrà rischiato solo se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, risposta che sarà impossibile attendersi in giornata: altrimenti, come a Firenze, toccherà a Milinković-Savic che in quattro giorni finirebbe per fare due debutti, il primo in campionato con la maglia del Napoli, il secondo in Champions League, competizione in cui non ha mai giocato, e avendo come dirimpettaio Gigio Donnarumma".