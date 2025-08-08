Chiesa-Napoli, affare da fine agosto! Tmw: ingaggio è un problema, c'è una strada

Il Liverpool ci ha provato, ma - come spesso accade in certe situazioni - non ci è riuscito. Voleva cedere Federico Chiesa il prima possibile, anche per racimolare qualche milione da immettere poi nel mercato. Lo ha fatto prima con Darwin Nunez, certamente non brillante nella sua stagione in Premier League, tutt'altro, che non per l'ex Juventus. Quasi imprigionato dal suo stesso status: più di 5 milioni di euro a stagione, quindi praticamente inavvicinabile se non con un aiuto da parte dei Reds.

Chiesa, però, come si legge su Tmw, probabilmente tornerà in Italia perché qualcuno proverà a puntarci, forte del Mondiale dell'anno prossimo. Dovrà però capire di essere tornato a uno status inferiore a quello che aveva fino a un anno fa, che era a sua volta (molto) inferiore rispetto a quello del 2021, quando valeva circa 100 milioni. Ora è un prestito con diritto di riscatto. Il suo nome è stato spesso e volentieri accostato proprio al Napoli che cerca un esterno offensivo. All'età di 27 anni, prossimo ai 28 da compiere a ottobre, Chiesa - che fisicamente sta bene ma deve solo ritrovare la miglior condizione fisica - può essere un'occasione di fine mercato a determinate condizioni. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.