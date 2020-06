Clamoroso dalla Spagna: “Il Barça ha nascosto 7 casi di positività al Coronavirus”

Ha del clamoroso l'indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, fonte Rac1, la trasmissione è Tu Diras: a quanto pare, cinque giocatori del Barcellona avrebbero contratto il Coronavirus da asintomatici. Con loro anche altri due membri dello staff. Tutti ora stanno bene. Il Barcellona, però, non li ha comunicati, così come la Liga: i loro nomi, infatti, non compaiono tra quelli positivi al Covid-19 durante la pandemia. Il quotidiano As aggiunge che nel gruppo c'era un po' di preoccupazione nel tornare ad allenarsi. Proprio il Barcellona sarà il prossimo avversario del Napoli in Champions per il ritorno degli ottavi di finale.