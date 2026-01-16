Clamoroso Fenerbahce: ha chiesto scambio con Lukaku per En-Nesyri

Il Fenerbahce ha chiesto Lukaku nell'ambito del possibile affare con il Napoli per l'attaccante marocchino En-Nesyri. Ne scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Chiara la risposta del club azzurro per cui Big Rom non è sul mercato.

"II centravanti, prima di tutto. Perché il recupero di Lukaku non ha ancora una data certa e perché Hojlund non potrà continuare a giocare ogni minuto della stagione. E l'ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un centravanti moderno, potente, da dieci anni in Europa e desideroso di provare una nuova esperienza, possibilmente in un top club. II Fenerbahce ha aperto alla cessione in prestito, ha anche provato a capire se ci fossero gli estremi per uno scambio con Lukaku che però per il Napoli non è sul mercato".