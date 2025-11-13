Clamoroso Repubblica: "Circola Xavi se Conte lascia! Solo rumors al momento"

Antonio Conte tornerà lunedì a lavorare, così come spiegato dal club azzurro in una nota ufficiale. Fino a quel giorno a dirigere l'allenamento ci sarà il suo vice, Stellini. De Laurentiis ha ribadito massima fiducia verso l'allenatore del quarto scudetto e, come scrive Repubblica, non vuole assolutamente pensare a nessun piano B, anche perché adesso è all'estero. Le dimissioni di Conte vanno escluse, ad oggi, però tutto può succedere.

Ecco perché proprio il quotidiano oggi in edicola scrive: "Il nome che circola è quello dello spagnolo Xavi Hernandez. Solamente rumors, almeno per adesso...", si legge. Xavi, anni 45, è fermo dopo la fine della sua esperienza al Barcellona.