Clamoroso Repubblica: "Circola Xavi se Conte lascia! Solo rumors al momento"
TuttoNapoli.net
Antonio Conte tornerà lunedì a lavorare, così come spiegato dal club azzurro in una nota ufficiale. Fino a quel giorno a dirigere l'allenamento ci sarà il suo vice, Stellini. De Laurentiis ha ribadito massima fiducia verso l'allenatore del quarto scudetto e, come scrive Repubblica, non vuole assolutamente pensare a nessun piano B, anche perché adesso è all'estero. Le dimissioni di Conte vanno escluse, ad oggi, però tutto può succedere.
Ecco perché proprio il quotidiano oggi in edicola scrive: "Il nome che circola è quello dello spagnolo Xavi Hernandez. Solamente rumors, almeno per adesso...", si legge. Xavi, anni 45, è fermo dopo la fine della sua esperienza al Barcellona.
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com