Clamoroso Zielinski, Gazzetta: "Via a gennaio se arrivano offerte per non perderlo a zero"

Il Napoli stava per accordarsi con Piotr Zielinski per il rinnovo di contratto, poi la trattativa è saltata. Ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, altri club hanno fiutato l’affare, informandosi sulla situazione di Zielinski. Tra questi c'è anche la Juventus.

Tanto che il Napoli ora non è più così sicuro di riuscire a tenere la sua mezzala e, in caso di un’offerta conveniente dall’estero a gennaio, potrebbe addirittura aprire a una cessione per incassare qualcosa dal suo cartellino.