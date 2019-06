Colpo di scena, Ilicic 'saluta' l'Atalanta: "Voglio vincere trofei e lottare per il titolo, non sono giovane! Napoli? Stiamo parlando"

Il Napoli aveva raggiunto l'accordo con Josip Ilicic ma l'Atalanta, almeno a parole, lo aveva bloccato. Ora cambia tutto. Ai microfoni di 'Ekipa24' Ilicic ha parlato del proprio futuro lanciando un messaggio chiaro all'Atalanta: "Ho tanto rispetto per l'Atalanta, mi ha dato tutto, però io voglio stare ai top, vincere trofei e lottare per la vetta. Non sono piu giovane, tutti devono capire questo. Comprendo il presidente Percassi che dice che devo rimanere, ma la storia ha due parti e io so che cosa voglio. Voglio vincere, per me è arrivato il tempo di ottenere qualcosa per tutto quello che ho fatto in carriera".



NAPOLI - Nelle ultime settimane è stato raccontato di un accordo tra il Napoli e il trequartista sloveno, che spiega: "Non ho firmato nulla, solo in quel caso avrei accettato la loro proposta, ma si sta parlando. I giornali lavorano bene. Nei prosismi giorni il mio agente inconterà l'Atalanta per capire quali sono gli obiettivi. La cosa certa è che voglio restare in Italia e giocare la Champions League".