Live Diretta Pisa-Napoli, pre-partita: ecco le formazioni, quante sorprese da Conte!

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Pisa-Napoli, 37ª giornata di Serie A all'Arena Garibaldi. Antonio Conte a caccia della matematica Champions, Politano squalificato. Hiljemark già retrocesso

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11.20 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Inevitabile che non piaccia a nessuno perdere, soprattutto com'è accaduto col Bologna agli ultimi minuti. Bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, ossia quella di oggi, che per noi è una partita importante".

Ha spostato Di Lorenzo, gioca Elmas… Ci spiega le scelte di formazione?

"Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche".

10.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Il Pisa è crollato sotto i colpi di una Cremonese affamata di punti con una vera e propria debacle. Nelle ultime dieci giornate una sola vittoria e nove sconfitte: un trend spaventosamente negativo, sotto la Torre si fatica a trovare motivazioni per dare un senso a questo scorcio finale. I nerazzurri hanno perso dodici delle diciotto gare casalinghe disputate in questa Serie A: nessuna squadra nei principali dieci campionati europei 2025/26 ha fatto peggio.

Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro il Bologna, nonché il secondo ko nelle ultime tre gare al Maradona. Una battuta d'arresto che non compromette nulla, ma ora la squadra di Antonio Conte è chiamata a chiudere la pratica: vincere senza guardare agli altri quattro risultati in contemporanea delle partite per la Champions League.

Per chiudere ufficialmente i giochi senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli servono assolutamente i tre punti nell'ultima trasferta della stagione in quel di Pisa, squadra già virtualmente retrocessa in Serie B dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. I partenopei sbarcano in Toscana per acquisire la matematica qualificazione in Champions League, mentre i padroni di casa vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Dopo la lunga questione, alla fine è arrivato il verdetto: all'Arena Garibaldi - così come le altre quattro gare - si giocherà alle ore 12:00.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Napoli!