Nessun vertice ADL-Conte! Venerato: “E’ già tutto deciso, attendono per l’annuncio: sarà addio?”

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Non ci sarà alcun vertice tra Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo la conquista aritmetica della qualificazione alla prossima Champions.

Non ci sarà alcun vertice tra Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo la conquista aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, le decisioni sul futuro del tecnico salentino sarebbero già state prese e la comunicazione ufficiale potrebbe arrivare già all’ultima giornata di campionato, o addirittura prima. Napoli-Udinese potrebbe quindi rappresentare anche l’ultima partita di Conte sulla panchina azzurra. Un’ipotesi che alimenta inevitabilmente i dubbi sul futuro dell’allenatore, soprattutto considerando il silenzio del club su una possibile conferma.

I possibili scenari per il futuro della panchina azzurra

Il fatto che il Napoli non abbia ancora annunciato nulla alimenta inevitabilmente interrogativi sul futuro della panchina azzurra. Da una parte potrebbe trattarsi di una scelta di Aurelio De Laurentiis, da sempre incline ai colpi di scena e agli annunci a effetto; dall’altra, il silenzio del club potrebbe anche essere il segnale di una separazione ormai vicina con il tecnico salentino. Nel frattempo, il Napoli ha già avviato alcuni contatti esplorativi per eventuali alternative. Ci sono stati infatti sondaggi con Maurizio Sarri e con l’entourage di Vincenzo Italiano. Restano inoltre molto apprezzati Enzo Maresca, che continua però a sognare il Manchester City, e Roberto Mancini, che avrebbe nuovamente aperto alla possibilità di allenare il Napoli in attesa di un segnale concreto da parte del club.