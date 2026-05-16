Formazione Napoli, sorpresa Conte: out Gutierrez e novità a destra

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Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo a Pisa con il 3-4-2-1 con una novità. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo a Pisa con il 3-4-2-1 con una novità. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto difensivo formato da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. L’assenza di Politano, fermato dalla squalifica, costringe Conte a ridisegnare le corsie laterali: sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Spinazzola. Panchina dunque per Gutierrez, stando a quanto riportato da Sky Sport.

In mezzo al campo il regista sarà Lobotka, affiancato dalla forza e dagli inserimenti di McTominay. Le notizie positive arrivano invece dal reparto offensivo, dove De Bruyne è stato recuperato e guiderà la manovra insieme a Hojlund e Alisson.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte