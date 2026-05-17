Pisa-Napoli vale doppio: con un successo scattano i primi due riscatti
La sfida contro il Pisa può valere molto più della semplice qualificazione alla prossima Champions League. Come sottolinea La Repubblica, con il raggiungimento aritmetico del traguardo europeo scatterebbero infatti anche i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, destinati a diventare i primi due acquisti ufficiali del Napoli per la prossima stagione.
Qualificazione Champions e riscatto obbligatorio
Per il centravanti danese, arrivato dal Manchester United, l’obbligo di riscatto diventerebbe automatico proprio con la qualificazione Champions. Discorso simile anche per Alisson Santos: il Napoli ha già deciso da tempo di confermare il talento brasiliano arrivato dallo Sporting, ma manca ancora la formalizzazione definitiva.
Quasi 70 milioni già spesi
In totale, l’operazione costerebbe circa 70 milioni di euro: 50 per Hojlund e 20 per Alisson. La gara di Pisa potrebbe così trasformarsi anche nell’occasione ideale per i due attaccanti per lasciare il segno. Hojlund non segna dal 14 marzo contro il Lecce, mentre Alisson è ancora a caccia del primo gol lontano dal Maradona dopo le quattro reti realizzate in casa.
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