Conte-Napoli, avvocati alla revisione dei contratti, oggi niente firma. Conferme sulla durata

Continua la trattativa per portare Antonio Conte al Napoli. Non c'è ancora la fumata bianca, ma altri passi avanti si stanno facendo in direzione del closing.

Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Gli avvocati del Napoli e di Antonio Conte hanno iniziato oggi a rivedere tutti i contratti. Contratto fino a giugno 2027, confermato.

Diversi i punti in discussione sulla struttura dell'affare, intanto Conte ha deciso il suo staff. Non verrà firmato nulla oggi, ne seguiranno altri questa settimana".

🇮🇹 Napoli lawyers and Antonio Conte’s camp started reviewing all contracts today.



Deal until June 2027, confirmed.



Several points on structure of the deal being discussed, meanwhile Conte has decided his staff members.



Nothing will be signed today, more to follow this week.