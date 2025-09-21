Conte vuole salvaguardare i Fab Four: uno-due dalla panchina col Pisa

Novità di formazione in vista per Napoli-Pisa, match in programma domani sera al Maradona. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte vorrebbe far riposare qualcuno dei centrocampisti e quindi uno/due dei Fab Four potrebbero partire dalla panchina. Rischiano Stanislav Lobotka e Scott McTominay, secondo quello che si legge sul quotidiano: "I quattro della mediana devono essere salvaguardati e quindi si passa al turnover e qualcuno dovrà gioco forza riposare.

Uno tra Anguissa, McTominay (ancora non in grande forma) e Lobotka si accomoderà in tribuna. L'indiziato principale sembra il regista slovacco e al suo po sto, ovviamente, sarà schierato Gilmour. Lo scozzese ha giocato scampoli di partita di Champions ma scalpita per essere in campo e offrire il suo contributo contro il Pisa. In mediana può trovare spazio anche Elmas, qualora Scott McTominay non sarà schierato dal primo minuto".