Lukaku-Napoli, Romano: "Si lavora già ora per l'addio. E club cerca vice Hojlund..."

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Futuro in bilico per Romelu Lukaku, rientrato a Napoli ma subito ripartito per il Belgio. Cosa accadrà in estate? Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano: "Napoli e Lukaku pianificano una partenza in estate. Insomma, per il Napoli la destinazione di mercato per Romelu Lukaku è abbastanza chiara. Poi, sul mercato, le soluzioni appaiono quando ci sono le condizioni giuste.

Romelu Lukaku ha un altro anno di contratto con il Napoli, fino al 2027. È un contratto, tra l’altro, abbastanza oneroso, che supera gli 8 milioni di euro netti a stagione per l’attaccante belga. Quindi capirete da soli che trovare una situazione giusta a livello tecnico, con queste condizioni economiche e con la situazione fisica degli ultimi mesi, è qualcosa che andrà valutato attentamente per trovare il giusto incastro. Come detto, Lukaku ha ancora un anno di contratto: questo sarà un passaggio fondamentale per capire quali situazioni si presenteranno.

Al di là del confronto che c’è stato, utile a riportare il sereno in vista dell’estate, è chiaro che il focus del Napoli è trovare una soluzione per Lukaku ed eventualmente andare a cercare un altro vice Højlund sul mercato estivo.

Quindi la separazione tra Lukaku e il Napoli è una prospettiva da tenere assolutamente in considerazione, al di là degli incontri e dei chiarimenti. L’addio di Lukaku al Napoli resta una possibilità concreta per l’estate".