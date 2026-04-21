Spuntano Mancini e Sarri per la panchina, Cds: "Cinque idee se parte Conte"

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C'è anche il nome di Roberto Mancini nell'elenco dei possibili successori di Conte sulla panchina del Napoli. Il Cds oggi in edicola parla del futuro di Conte e ricorda che sarà determinante l'incontro con De Laurentiis. Ma intanto è inevitabile non pensare anche all'eventuale successore: "C’è già un piano B? Eventualmente, ci sarà. E in quest’ottica, con la Roma che incalza Gasp, è difficile non pensare a profili come Mancini, Sarri e Italiano. Con Grosso sullo sfondo. Magari, chissà. Si vedrà (molto presto)", si legge.

Mancini e le parole sul Napoli: le sue dichiarazioni

Roberto Mancini, attuale allenatore dell'Al Sadd, aveva parlato così, ieri, da Coverciano per un evento, sull'ipotesi Napoli in vista del futuro: "Il Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un campionato straordinario. E nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente, tutto può accadere. E poi hanno anche un grande presidente, non era così semplice vincere due Scudetti in pochi anni, soprattutto fuori da Milano e Torino. Quindi credo che continueranno così".