Futuro Conte, incontro con ADL decisivo: c'è un tema che sarà centrale

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Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del futuro di Antonio Conte e dunque della panchina del Napoli per la prossima stagione. Il quotidiano ricorda come tutto passerà dall'incontro che ci sarà tra l'attuale allenatore azzurro e Aurelio De Laurentiis. E al momento la Nazionale non conta, anche perché bisogna aspettare la nomina del nuovo presidente federale. Alla base del futuro di Conte, la chiarezza di idee e la piena sintonia col club.

"Conte ha spiegato già tutto: è disposto a restare, se ci sarà ancora sintonia con il club. L’ipotesi Nazionale, certamente possibile quando i giochi federali saranno conclusi, non c’entra: fondamentale è la convergenza dei rispettivi piani per il futuro, tema caldo dell’incontro che il tecnico e la società avranno appena il profumo della Champions sarà più intenso", si legge.