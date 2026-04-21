Conte non fa sconti a nessuno: pronti (almeno) 5 cambi con la Cremonese
La prima conseguenza del ko di sabato con la Lazio è una vera e propria rivoluzione per la gara di venerdì contro la Cremonese. Conte cambia il Napoli, nessuna punizione ma solo la volontà di schierare la miglior formazione possibile per riscattare il ko contro la squadra di Sarri. Secondo Repubblica oggi in edicola, venerdì sono pronti a partire dal primo minuto Rrahmani, Gutierrez, Elmas, Gilmour e Alisson. Dunque almeno cinque novità di formazione per Conte.
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