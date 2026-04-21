Caso Lukaku, Ugolini: “Ha già avuto due multe! E ne arriverà una terza…”
Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha svelato un retroscena sui provvedimenti disciplinari intrapresi dal Napoli nei confronti di Romelu Lukaku. Queste le sue parole: "Lukaku non ha incontrato né il mister né i compagni di squadra che si stanno preparando per gli allenamenti. Ha parlato con la dirigenza, avrà parlato certamente con Manna e magari anche con Sinicropi, era accompagnato da Pastorello. Lato giocatore è stato un confronto diretto, positivo, grande senso di responsabilità per limare le asperità dell'ultimo periodo.
Lato club, il Napoli è ancora fortemente indispettito: due multe già ci sono state, ci sarà una terza multa. Il calciatore è tornato subito in Belgio e ritornerà a Napoli tra due settimane per essere a disposizione di Antonio Conte. Verosimilmente, per usare un eufemismo, non hanno trovato nessun accordo e non scenderà più in campo. Credo che il Napoli debba sperare che faccia un buon Mondiale e c'è anche un problema: si è chiuso il mercato arabo che era un mercato papabile".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro