Caso Lukaku, Ugolini: “Ha già avuto due multe! E ne arriverà una terza…”

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"Lato club, il Napoli è ancora fortemente indispettito: due multe già ci sono state, ci sarà una terza multa. Il calciatore è tornato subito in Belgio"

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha svelato un retroscena sui provvedimenti disciplinari intrapresi dal Napoli nei confronti di Romelu Lukaku. Queste le sue parole: "Lukaku non ha incontrato né il mister né i compagni di squadra che si stanno preparando per gli allenamenti. Ha parlato con la dirigenza, avrà parlato certamente con Manna e magari anche con Sinicropi, era accompagnato da Pastorello. Lato giocatore è stato un confronto diretto, positivo, grande senso di responsabilità per limare le asperità dell'ultimo periodo.

Lato club, il Napoli è ancora fortemente indispettito: due multe già ci sono state, ci sarà una terza multa. Il calciatore è tornato subito in Belgio e ritornerà a Napoli tra due settimane per essere a disposizione di Antonio Conte. Verosimilmente, per usare un eufemismo, non hanno trovato nessun accordo e non scenderà più in campo. Credo che il Napoli debba sperare che faccia un buon Mondiale e c'è anche un problema: si è chiuso il mercato arabo che era un mercato papabile".