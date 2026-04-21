Conte-Italia, Repubblica: "Ipotesi infondata. Ma ADL non cambia idea sul tecnico"

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Antonio Conte in Nazionale al momento è un'ipotesi infondata, ma non cambia il pensiero di Aurelio De Laurentiis sul futuro dell'attuale allenatore

Antonio Conte in Nazionale al momento è un'ipotesi infondata, ma non cambia il pensiero di Aurelio De Laurentiis sul futuro dell'attuale allenatore del Napoli. Ne parla Repubblica oggi in edicola che fa riferimento alle parole di ieri di Adl a Milano a margine dell'assemblea di Lega: "Tradotto - per chi a meno memoria - via libera nonostante il contratto in scadenza nel 2027 al tecnico leccese, se avrà voglia di accettare la sfida della Nazionale. Ipotesi al momento infondata. Più loquace il numero uno azzurro sulle grandi manovre in corso alla Figc".

De Laurentiis, Conte e le sue parole su Malagò

Aurelio De Laurentiis, all’ingresso dell’Assemblea di Lega, ieri si è intrattenuto con i giornalisti per fare il punto su quella che è la sua idea per il nuovo presidente della Figc: “Stavo partendo per Los Angeles, ho chiamato Malagò e gli ho detto che doveva prendere in mano la situazione del calcio italiano. Gli ho detto ‘Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai cercato il circolo più importante d’Europa, nessuno meglio te che sei anche un grande sportivo. Unico difetto è che sei innamorato della Roma, sopporteremo anche questo’. La verità è che siamo stanchi di persone che interpretano ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio, questo non va bene.