Dubbi sul futuro di De Bruyne, Il Roma: "Club riflette: conferma o addio?"

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Potrebbe concludersi al termine di questa stagione, dopo appena un anno, l'avventura di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Lo scrive Il Roma oggi in edicola.

Secondo il quotidiano, infatti, il club azzurro ha dubbi su Kdb dopo la sua prima stagione al Napoli, un'annata caratterizzata dall'infortunio e l'operazione ma anche da una serie di prestazioni ben al di sotto dei suoi standard, l'ultima quella di sabato contro la Lazio con Conte che lo ha sostituto dopo appena un tempo. Riflessioni in corso da parte del Napoli, dunque, anche perché il belga è proprietario di un ingaggio elevato e ha 34 anni. Il Napoli per la prossima estate vorrà ridurre l'età media della squadra ma anche abbassare il monte stipendi. Per questo è in uscita anche Lukaku.