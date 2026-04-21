Lukaku sempre più lontano dal Napoli: un episodio ieri lo ha confermato

vedi letture

Toccata e fuga per Romelu Lukaku, ieri a Castel Volturno solo per un confronto col Napoli prima di tornare in Belgio. Secondo Repubblica oggi in edicola, il centravanti azzurro resterà in patria per almeno altre due settimane e poi dopo si farà un nuovo punto della situazione sul suo stato fisico. L'obiettio è arrivato al top al Mondiale. Il futuro intanto è lontano.

Napoli ormai è già passato e il quotidiano lo conferma con un episodio, un indizio chiaro di ieri: "Lukaku non ha incontrato né i compagni di squadra nello spogliatoio, né Antonio Conte e la notizia non può certo passare inosservata. Si è rotto uno dei sodalizi più importanti nella storia recente del calcio. Big Rom è diventato il centravanti di riferimento di Conte, il regista offensivo capace di smistare il gioco verso i compagni".