Da Milano - Il Napoli vuole blindare Kvara entro fine mese: spuntano le cifre del rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico del Napoli e Antonio Conte ha posto il veto assoluto su di lui. Per questo sono state rifiutate le avances dal Paris Saint Germain: ora la dirigenza azzurra ha in programma di rinnovare il contratto al georgiano per chiudere definitivamente la situazione.

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ci sarà un incontro prima della fine di luglio tra il Napoli e gli agenti di Kvaratskhelia: l'obiettivo è trovare l'accordo sul prolungamento di contratto con l'aduegamento dello stipendio. Il club partenopeo offrirà al georgiano un quinquennale fino al 2029 con opzione per il 2030, la proposta di ingaggio è 5,5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus. Il presidente De Laurentiis valuterà con Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia, rispettivamente procuratore e padre del giocatore, se inserire nell'operazione anche una clausola rescissoria.

#Napoli are confident to finalize #Kvaratskhelia’s renewal. De Laurentiis will also discuss with the agent Mamuka Jugeli and Kvara’s father Badri about the possibility to include in the new deal a release clause. #transfers https://t.co/S81RxlcXJZ