Da Milano: "Saint-Maximin-Napoli, i problemi non sono stati risolti"

Problemi per l'arrivo di Allan Saint-Maximin: come scrive Nicolò Schira sui social, i problemi per la firma non sono stati superati. Sono in corso i colloqui per definire l'operazione ma è corsa contro il tempo dato che il mercato si concluderà a mezzanotte. Conte aspetta un'ala ma manca davvero poco alla chiusura del mercato. Il Napoli dopo aver pensato a Garnacho e poi ad Adeyemi, ha scelto di optare per l'ex Nizza in prestito. Affare fino a giugno da 4 milioni ma al momento non c'è accordo tra i club e l'affare, come scrive anche il Cds oggi in edicola, è seriamente a rischio.

Dopo l'addio di Kvara il Napoli aveva scelto l'argentino Alejandro Garnacho, ma lo United ha chiesto troppo e i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Per Adeyemi era fatta ma il giocatore ha detto no. Ora tentativo per l'ex Nizza, 27 anni, felice di trasferirsi al Napoli, ma è corsa contro il tempo. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. Prevista novità nelle prossime ore. Il Napoli lavora all'arrivo di un attaccante ma anche di un difensore. Comuzzo è il preferito ma anche in questo caso c'è ancora distanza tra i due club con la Fiorentina che chiede 40 milioni di euro per il 19enne.