Da Roma: Giuffredi prova a piazzare Casale al Napoli nella trattativa Folorunsho-Lazio

Voci che riguardano il mercato del Napoli dalla capitale: l'agente Mario Giuffredi vuol provare a risolvere la questione Michael Folurunsho, che vuole la Lazio, portando al Napoli un altro suo assistito come contropartita, il difensore Nicolo Casale. Questo è quanto si legge sull'edizione del quotidiano Il Messaggero

“L’ex Primavera Folorunsho si è promesso, vuole tornare a ogni costo e l’impressione è che sarà accontentato in un modo o in un altro. La strategia del club biancoceleste è sempre stata quella di aspettare le ultime ore di mercato per riportarlo a “casa” in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. L’ex Verona è seguito dall’agente Giuffiredi, che sta provando a inserire l’altro assistito Casale” si legge sul quotidiano.