Dalla Spagna - Veiga-Napoli, si lavora per trovare l’accordo: Celta spazientito, vuole chiudere entro 48 ore

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Gabri Veiga al Napoli, e invece nella giornata di ieri la trattativa si è bloccata.

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Gabri Veiga al Napoli, e invece nella giornata di ieri la trattativa si è bloccata. In questo momento, riferisce Relevo, gli agenti del giocatore e il Napoli stanno riprendendo i colloqui per cercare di raggiungere un accordo definitivo in modo che il giocatore possa viaggiare per l’Italia. Nel frattempo, il Celta aspetta, anche se sta cominciando a spazientirsi.

Il club spagnolo intende chiudere almeno tre acquisti, ma per portarli avanti ha bisogno di sapere se incasserà i circa 36 milioni di euro che il Napoli verserà per Gabri Veiga. Il giocatore aveva previsto di arrivare in Italia tra domenica e lunedì per visite mediche e firma, ma la realtà è che oggi si è allenato con il Celta.

I problemi nella trattativa sono sopraggiunti in base ad alcune discrepanze tra Veiga e il Napoli. Entrambe le parti avevano chiuso l’accordo su durata e stipendio, ma alcuni termini erano rimasti aperti ed è lì che stanno emergendo i problemi che hanno fermato l'operazione. Il Celta non aspetterà per sempre il Napoli. Vuole che tutto sia risolto, in un senso o nell’altro, nelle prossime 48 ore, cioè prima della partita contro il Real Madrid.