Ultim'ora Danilo-Napoli, Giuntoli spegne i rumours: "Nessun contatto, ce lo teniamo stretto"

vedi letture

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, in occasione del Gran Galà del Calcio AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport spegnendo i rumours su un possibile trasferimento di Danilo al Napoli. Di seguito le sue parole.

Su Danilo e il mercato di gennaio: "Antonio Silva è un calciatore interessante come altri. A gennaio nessuno fa vedere le carte, bisogna stare attenti e vigili. Danilo? In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto. Dietro siamo ridotti ai minimi termini, non abbiamo parlato nè con lui nè con il Napoli. Il nostro obiettivo è tenere tutti e rinforzare la difesa. Attacco? Siamo fiduciosi nel ritorno di Milik, lo stiamo aspettando e crediamo molto in lui".

Sulla stagione fin qui: "Per noi è un anno particolare, ci sono tantissime assenze e ci stiamo aggrappando alle qualità del gruppo. Distanza dal primo posto? L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare tra le prime quattro, stiamo puntando su un modo di giocare calcio differente. Paradossalmente nonostante tutto siamo contenti. Sono convinto che chi non ha ancora mostrato il suo valore lo farà nel girone di ritorno".