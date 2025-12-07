ADL esulta: "Che serata! Il condottiero alla guida di una squadra magnifica"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha festeggiato per la vittoria del Napoli che ha battuto 2-1 la Juventus, celebrando il pubblico, i calciatori ed Antonio Conte: "Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!".

