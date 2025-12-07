Live Napoli-Juventus 2-1 (8' Hojlund, 59' Yldiz, 78' Hojlund): primato e record casalingo nell'anno solare

vedi letture

22.53 Il Napoli ritorna nuovamente in vantaggio e batte 2-1 la Juventus con la doppietta di Hojlund. Proprio come il gol dell'Olimpico, il pareggio momentaneo della Juventus nasce da un contrasto in mezzo al campo e palla recuperata. Pareggia Yildiz con quello che è stato l'unico tiro della partita fino quasi allo scadere, dove è arrivata la conclusione centrale di Zhegrova che ha praticamente messo fine alle speranze di pareggio dei bianconeri. Il Napoli chiude l'anno solare con zero sconfitte in casa.

94' Finisce qui! Il Napoli batte 2-1 la Juventus.

90' Concessi 4' di recupero.

87' Cambio per il Napoli: fuori Lang, dentro Vergara.

82' Cambio per la Juventus: fuori Thuram, dentro Zeghrova.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ancora Rasmus Hojlund, questa volta con un colpo id testa batte Di Gregorio e riporta nuovamente il Napoli in vantaggio.

75' Doppio cambio per la Juventus: dentro Miretti e Yildiz, fuori Coinceicao e Openda.

71' Cambio per la Juventus: fuori Cambiaso, dentro Kostic.

71' Cartellino giallo per Beuekma.

70' Cambio per il Napoli: fuori Olivera, dentro Spinazzola.

68' Fallo in attacco di Thuram. Il Napoli ripartirà con un calcio di punizione.

59' La Juventus pareggia con Yildiz. Recupero del pallone a centrocampo e gol in contropiede.

55' Alla battuta ci va McTominay, il tiro non esce di molto.

52' Cartellino giallo di Kalulu per un'entrata dura suOlivera. Punizione da posizione invitante per il Napoli.

49' Il tiro di Hojlund trova i riflessi di Di Gregorio.

45' Sostituzione per la Juventus: fuori Cabal, dentro David.

21.50 Inizia il secondo tempo

21.31 Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio. A sbloccare il big-match del Maradona è Hojlund sul passaggio di Neres. Nel finale gli azzurri hanno anche la possibilità di raddoppiare, ma soltanto il palo nega la gioia del gol a McTominay. Condizioni da monitorare proprio per lo scozzese, che sembra avere qualche problema fisico; in un reparto dove le assenze sono già tante e pesantissime. Non paga, almeno nei primi 45', la scelta di Spalletti di giocare senza un punta di ruolo. Zero i tiri in porta.

46' Termina al primo tempo per McTominay.

46' Palo di McTominay su calcio d'angolo.

45' Concesso 1' di recupero.

40' Il cross di Neres è di facile preda per Di Gregorio.

35' Yildiz pesca Kelly in area di rigore, il tiro è alto ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

34' Cartellino giallo per Buongiorno. Fallo su Coinceicao.

32' McTominay mette in calcio d'angolo il tentativo di cross di Yildiz.

31' Da quel pallone nasce il contropiede della Juventus. Yildiz per Coinceicao, tiro alto del portoghese.

30' Neres fa una grande giocata sulla fascia ma il pallone messo in mezzo non trova nessun compagno.

26' Gran stacco di testa di Giovanni Di Lorenzo sull'angolo battuto da Noa Lang. Gran riflesso di Di Gregorio.

24' Il cross di Elmas, sugli sviluppi di un calcio di punizione, viene bloccato da Di Gregorio.

21' La Juventus prova a creare spazi, il Napoli si difende molto bene. Yildiz ci prova dalla distanza, il pallone esce di molto.

17' Scatto di Cabal sulla sinistra, ma è in posizione di fuorigioco.

15' Ancora un'azione pericolosa del Napoli. Neres crossa dalla sinistra, Hojlund non ci arriva e la Juventus mette ancora in calcio d'angolo.

14' Di Lorenzo mette un pallone in mezzo, libera la difesa della Juventus.

11' Scatto di Yldiz, ma il pallone è troppo lungo per raggiungerlo.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rasmus Hojlund sblocca la sfida, tap-in vincente sull'assist di Neres.

6' Cross di Neres sugli sviluppi di calcio d'angolo, occasione per McTominay. Il colpo di testa dello scozzese termina di poco fuori.

5' Recupero palla di Neres, scambia con Di Lorenzo ma Cabal mette in calcio d'angolo.

4' Entrambe la squadre, a turno, palleggiano per provare a trovare gli spazi giusti. Fase di studio del match.

1' Il Napoli controlla il primo possesso.

20.45 NAPOLI-JUVENTUS È INIZIATA!

20.30 - Riscaldamento terminato, le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.22 - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match col Napoli: "Al Maradona l'ambiente non è mai tranquillo, ma nei limiti della sportività. Mi aspetto una partita tosta".

Che difensore è Koopmeiners?

"Sta facendo bene, naturalmente è un giocatore molto diverso da quello che ero io o ad esempio Buongiorno, può portare qualità in quel ruolo e ha avuto un impatto positivo: ha ripreso ritmo e sicurezza".

Come giocherete in attacco?

"Senza punti di riferimento, tanto chi gioca davanti lo vedrete tra poco: credo sia stato fatto per avere il controllo della partita".

David e Openda fuori?

"Ho visto ancora più convinzione da parte loro, David ha fatto una grande partita e Openda ha segnato un gol annullato. Per loro sarà un'occasione, quando ci sono infortuni è una brutta notizia per la società ma ci darà la possibilità di scoprirli meglio nelle prossime settimane, senza avere la pressione sulle spalle di uno come Vlahovic".

20.18 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida del Maradona con la Juventus: "È una partita importante, anche vedendo i risultati di oggi e la classifica, per dare continuità di prestazione. La Juve è una squadra forte, che si sta ricostruendo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è stata cucita per vincere, quella del Napoli invece è stata cucita per sognare e noi vogliamo farlo fino in fondo".

Per chi conta di più stasera?

"Il risultato penso sia più decisivo per loro che per noi, anche loro hanno giocatori fuori. Non è un alibi, anzi ci siamo caricati da questa situazione. Adesso non possiamo scegliere, dobbiamo sfruttare l'entusiasmo di queste ultime partite: con questo atteggiamento siamo noi".

C'è qualche difficoltà per la lista?

"Saremo pronti alle opportunità come abbiamo detto, poi speriamo di recuperare gli infortunati e potrebbero esserci delle uscite che ci daranno la possibilità di fare entrare. Dobbiamo fare di necessità virtù".

20.08 - Sale l'adrenalina al Maradona! E' il turno del Napoli entrare in campo, gli azzurri iniziano la fase di riscaldamento.

20.06 - Fischi assordanti al Maradona: la. Juventus entra in campo per riscaldarsi.

20.00 - Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Io falso 9? Vedremo in campo dove giocherò, naturalmente questo è uno stadio meraviglioso e cercherò di fare del mio meglio per giocare una grande gara".

Cosa ti ha chiesto Spalletti?

"Il mister non mi ha chiesto niente di speciale, non c'è una pressione aggiuntiva per me".

19.56 - Anche i portieri del Napoli entrano in campo per il riscaldamento.

19.53 - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima del big match con la Juventus: "Abbiamo una buona alchimia tra di noi, ormai ci conosciamo molto bene perché ci sono state tante rotazioni".

L'effetto Maradona fa la differenza?

"Ovviamente il supporto dei nostri tifosi è incredibile, giocare in questo stadio è un privilegio. La Juventus è una grande squadra, ma il Napoli deve continuare a costruire per arrivare sempre più in alto".

19.52 - I portieri della Juventus fanno il loro ingresso in campo per le fasi di riscaldamento.

19.44 - Sono state annunciate le scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti per Napoli-Juventus, big-match di questa sera al Maradona.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti.

18.00 - Ancora dubbi in casa Juventus. Spalletti (senza Vlahovic e Gatti) riporta Koopmeiners dietro ma ha ancora due dubbi: Miretti o Thuram in mezzo e in avanti David o Openda? I primi per ora entrambi favoriti, riferiscono i colleghi di Sky.

17.30 - Aprono i tornelli al Maradona e inizia l'affluenza al Maradona che sarà sold-out. Vi ricordiamo che dalle 19.30 potrete seguire il lungo pre, durante e post-gara anche sulla nostra Radio Tutto Napoli, cliccando qui

16.00 - Per questa sfida, Luciano Spalletti si affiderà al 3-4-2-1, l'ex tecnico azzurro sembra orientato a lasciare in panchina un titolare, Kephren Thuram, riporta il portale bianconero TuttoJuve. Tra i pali Di Gregorio. In difesa viste le tante assenze giocheranno Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo sulla destra toccherà ancora Cambiaso, in mezzo spazio a Locatelli e Miretti, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Thuram. Il numero 21 bianconero però appare leggermente in vantaggio. Mentre a sinistra ci sarà McKennie. Sulla trequarti agiranno Conceicao e Yildiz che avranno il compito di innescare David, con Openda e Zhegrova in panchina.

12.15 - La Juventus è arrivata all’Hotel Parker’s, sul corso Vittorio Emanuele, dopo aver scelto di non pernottare a Napoli, dove stasera affronterà gli azzurri al Maradona. I bianconeri hanno preferito sbarcare in città soltanto nella tarda mattinata, optando per una permanenza più breve e concentrata. Una scelta logistica diversa dal solito, pensata per mantenere la massima tranquillità alla vigilia della sfida. L’arrivo della Juventus ha comunque attirato grande attenzione in zona.

Circa settanta persone, tra tifosi bianconeri e napoletani semplicemente curiosi, si sono radunate all’esterno dell’albergo per assistere all’arrivo della squadra e, soprattutto, per rivedere Luciano Spalletti da avversario per la prima volta. Il tecnico di Certaldo, seduto accanto a Chiellini sul bus della Juventus, è apparso calmo e ha mantenuto un atteggiamento composto.

12.00 - I tornelli apriranno alle ore 17:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Luciano Spalletti ha ricevuto due pessime notizie in settimana: hanno rimediato un grave infortunio Vlahovic e Gatti, il tecnico bianconeri deve correre ai ripari. Dunque, 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, in difesa gli uomini sono contati, tocca a Kalulu, Kelly e Koopmeiners. In cabina di regia ecco Locatelli con Khephren Thuram al suo fianco, larghi a centrocampo Cambiaso e uno tra McKennie e Kostic. Sulla trequarti ci saranno Yildiz e Conceiçao ad agire a supporto della prima punta, dove è ballottaggio David-Openda per rimpiazzare il bomber serbo.

Antonio Conte deve fare i conti con l'ennesimo infortunio: stavolta a finire ai box è Stanislav Lobotka, acutizzando l'emergenza a centrocampo. In porta nel 3-4-2-1 ci va l'eroe di coppa Milinkovic-Savic, dopo il turnover si ricompone il trio di difesa Beukema-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsia destra agirà capitan Di Lorenzo, dall'altro lato è ballottaggio tra Spinazzola e Olivera, quest'ultimo il favorito; in mediana invece accanto a McTominay sono rimaste solo due alternative, Elmas e Vergara, e potrebbe toccare proprio al macedone. In attacco, riecco dal primo minuto Neres e Lang con Hojlund a fare da riferimento centrale.

Se Napoli-Juventus è sempre una delle partite più attese della stagione, quest'anno lo sarà ancor di più: alle ore 20:45 per la prima volta Luciano Spalletti ritornerà allo Stadio Diego Armando Maradona, da avversario e da tecnico bianconero. Dall'altro lato uno che che in bianconero ci è già stato e ci ha vinto, Antonio Conte, ma che ora scorso lavora per portare in alto l'azzurro riuscendoci da subito con uno Scudetto. Una gara alquanto singolare quindi: da oltre 40 anni in Serie A non si sfidavano due allenatori che hanno conquistato entrambi un tricolore con la squadra avversaria. Ambedue le formazioni hanno poi una situazione critica dal punto di vista degli infortuni, aggiungendo una classifica che può ribaltarsi da un momento all'altro... Insomma, Napoli-Juventus sarà un match persino più infuocato del solito.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juve! Vi ricordiamo che potete vivere tutte le emozioni della gara su Radio Tutto Napoli (clicca qui)