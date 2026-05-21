Prima pagina

Il Mattino: "Panchine girevoli"

Il Mattino: "Panchine girevoli"
Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto
"Il dopo-Conte: Sarri resta in pole ma è corteggiato anche dall'Atalanta. L'alternativa può essere Allegri". 

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il futuro della panchina del Napoli: "Panchine girevoli. Il dopo-Conte: Sarri resta in pole ma è corteggiato anche dall'Atalanta. L'alternativa può essere Allegri". 

In taglio alto spazio alla Coppa America che svolgerà a Napoli nel 2027: "Da Cagliari la volata delle preregate a Bagnoli: le finanzierà la Regione". Di seguito la prima pagina integrale. 