Live Diretta Napoli-Milan, pre-partita: le possibili scelte di Conte ed Allegri

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Il Napoli ospita il Milan al Maradona lunedì 6 aprile alle 20:45 per la 30ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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15.15 - Possibile stop improvviso in casa Napoli a poche ore dal big match contro il Milan. Rasmus Hojlund, secondo quanto riferito da Il Mattino, sarebbe in dubbio a causa di un problema fisico emerso nelle ultime ore, con Antonio Conte che spera ancora in un recupero in extremis. La situazione è delicata, soprattutto considerando l’assenza di Lukaku. In caso di forfait del danese, il tecnico sarebbe costretto a ridisegnare l’attacco, valutando soluzioni d’emergenza. “Una corsa contro il tempo”, scrive il quotidiano nella sua edizione online, "per avere a disposizione il centravanti", punto di riferimento offensivo della squadra. In alternativa, spazio a Giovane come prima punta o a un assetto diverso.

Come arriva il Napoli - Il Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive e sogna una rimonta ai limiti dell'impossibile per la vetta del campionato. Eppure, il clima a Castel Volturno è stato scosso dalla rottura tra Romelu Lukaku e il club, dopo che l'attaccante belga non si è presentato agli allenamenti scegliendo arbitrariamente di proseguire il proprio percorso riabilitativo in Belgio. Una storia che Conte dovrà gestire senza che contamini la concentrazione del gruppo in una settimana decisiva.

Come arriva il Milan - Nel periodo in cui il Napoli collezionava quattro vittorie di fila, i rossoneri hanno portato a casa tre successi ma anche una sconfitta nell'ultima trasferta sul campo della Lazio. Allegri dovrebbe ritrovare Rafa Leao, alle prese con un fastidio all'adduttore, e avrà a disposizione anche Loftus-Cheek, tornato tra i convocati dopo il tremendo infortunio contro il Parma. Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di una singola stagione. Allegri, specialista degli scontri diretti, ha vinto sia le due sfide con l'Inter che quella dell'andata in campionato contro gli azzurri.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte rilancia i Fab Four dal primo minuto come ad inizio campionato, ma l'assetto rimane il 3-4-2-1. In porta solito duello Milinkovic-Meret, dovrebbe tornare Juan Jesus a guidare la retroguardia, ai suoi lati Buongiorno e uno tra Beukema e Olivera. In mediana salgono le quotazioni della coppia Anguissa-Lobotka, sulla corsia destra c'è Gutierrez favorito su Politano mentre a sinistra va verso la conferma Spinazzola. Come sempre è Hojlund a fare da riferimento in attacco, alle sue spalle pronta la qualità di De Bruyne e McTominay.

Le ultime sul Milan - Gabbia è in forte dubbio, mentre Leao è tornato in gruppo ma è da valutare quanti minuti avrà. Dunque, Massimiliano Allegri nel suo 3-5-2 conferma De Winter al centro della difesa, affiancato da Tomori e Pavlovic con Maignan in porta. In cabina di regia intoccabile Modric e insieme a lui le mezz'ali Rabiot e Fofana, invece sugli esterni tocca a Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco Leao è recuperato, ma dovrebbe subentrare così come Pulisic: i favoriti sono Nkunku ed a sorpresa Fullkrug per avere un riferimento in area.

NAPOLI-MILAN SU RADIO TUTTONAPOLI

Vi ricordiamo che su Radio Tutto Napoli quest'oggi - anche a Pasquetta - saremo live dalle 15 alle 24per accompagnarvi e raccontarvi tutte le emozioni di Napoli-Milan, prima, durante con le reaction e dopo la gara con i nostri inviati ed opinionisti. Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net ma vi consigliamo di scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per seguirci ogni giorno e con tante funzioni extra. Oppure potete seguirci anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Tutto Napoli.net! Napoli e Milan si sfidano nel lunedì di Pasquetta della 31ª giornata di Serie A. In classifica i rossoneri sono secondi con 63 punti, tallonati dagli azzurri terzi a quota 62, mentre l'Inter guida la corsa scudetto ed ha allungato con la vittoria sull'Inter.