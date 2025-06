Dove va Gyokeres? Pres. Sporting: “Zero offerte, non partirà per 60+10 come dice l’agente”

Non sono arrivate ancora offerte per Viktor Gyökeres, bomber dello Sporting Lisbona, 54 gol in questa stagione. Il presidente del suo club, Frederico Varandas, secondo quanto riportato da O Jogo, ha parlato ad un evento del futuro del bomber che tanto piace al Napoli. Lo scorso anno nessuna offerta ma comunque la volontà dello Sporting era di blindarlo. Quest'anno la situazione puà cambiare?

"Siamo sempre stati molto chiari dicendo che Viktor sarebbe rimasto per un altro anno. Una delle maggiori preoccupazioni dell'agente era se, in vcaso di proposte, avessimo continuato a chiedere la clausola rescissoria di 100 milioni di euro l'anno prossimo. La risposta è no. Non chiederemo la clausola di rescissione". E ancora: “Lo Sporting non esigerà la clausola di rescissione, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Una cosa posso garantirla: Viktor Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando”.