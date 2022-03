E' fatta per Mathias Olivera? Pres. Getafe: "Il suo passaggio in Italia è in fase molto avanzata"

Mathias Olivera è promesso sposo al Napoli, già da un po'. Almeno così pare. Anche ad ascoltare le parole di Angel Torres, presidente del Getafe

Mathias Olivera è promesso sposo al Napoli, già da un po'. Almeno così pare. Anche ad ascoltare le parole di Angel Torres, presidente del Getafe, il club proprietario del suo cartellino dal quale De Laurentiis dovrebbe prelevarlo. "Siamo tranquilli con Mathias - ha dichiarato il numero uno degli spagnoli alla Cadena SER -. Ha rinnovato, con la condizione che se si fosse un'offerta conveniente per entrambe le parti noi l'avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per la sempre e credo che il suo trasferimento in Italia è in una fase molto avanzata".

La situazione.

Va detto, comunque, che negli ultimi giorni da Torino hanno rilanciato anche la Juventus nella corsa al terzino sinistro uruguaiano. Tuttavia, secondo le ultime ricostruzioni, il Napoli era ben più avanti nella trattativa.