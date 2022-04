E' già mercato: il Napoli sta chiudendo i primi due acquisti

Non c'è tempo da perdere per la rivoluzione estiva ed il ds Giuntoli sembra aver tracciato la strada almeno per due ruoli.

Il Napoli si prepara a vivere la vigilia della sfida all'Atalanta, match decisivo per restare in corsa Scudetto. C'è però un altro fronte del club partenopeo che è già proiettato a gettare le basi per la prossima stagione quando il Napoli, complice i tanti elementi (con stipendi pesanti) che partiranno a parametro zero ed altri che non rinnoveranno obbligando il club alla cessione, dovrà operare una vera e propria rivoluzione dell'organico. Per questo non c'è tempo da perdere ed il ds Giuntoli sembra aver tracciato la strada almeno per due ruoli.

Terzino sinistro

Come anticipato più volte, per sostituire il partente Ghoulam ed affiancare Mario Rui, sin da gennaio è in definizione l'operazione Mathias Olivera, che il club ha provato anche ad anticipare nel mercato invernale. Operazione ormai definita sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro con obbligo di riscatto intorno agli 11 milioni (e 3-4mln di bonus): una formula insomma non banale da mettere nero su bianco per la fine del campionato.

Il sostituto di Insigne

Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, talento classe 2001 che il Napoli ha seguito nel Rubin Kazan, e poi con la nazionale georgiana con cui s'è messo in mostra (andando già a segno contro Spagna e Svezia tra le altre). Esterno sinistro di dribbling e fisicità ed operazione da definire per una decina di milioni per un reparto però che vedrà anche altri arrivi (piace anche il '99 Sinisterra del Feyenoord). Il Napoli intanto ha le idee chiare e si porta avanti.