E' scoppiato l'entusiasmo! Oltre 40mila col Monza ed aumentano anche gli abbonamenti

La sfida col Monza è diventata molto più di una semplice partita dopo i cinque gol all’Hellas e dopo gli ultimi colpi di un mercato che s’è acceso i

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida col Monza è diventata molto più di una semplice partita dopo i cinque gol all’Hellas e gli ultimi colpi di un mercato che s’è acceso in questa settimana con Simeone, Ndombele e Raspadori, scrive il Corriere dello Sport raccontando che la prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata e in poco tempo sono andati a ruba i biglietti di Curve e Distinti, la previsione per oggi è di circa 40mila presenze considerando che la società che ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori sold out e la caccia al biglietto potrebbe incrementarsi.

L'entusiasmo della città è evidente: "Non era stata calorosa la risposta del pubblico nei primi giorni di prevendita . Aveva seguito il flusso degli abbonamenti con dati non troppo entusiasmanti all’inizio e ora decisamente più interessanti. È successo tutto tra martedì e mercoledì dopo la vittoria contro il Verona e con i rumors poi diventati conferme per Ndombele e Raspadori. In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti".