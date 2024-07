Ultim'ora Ecco Buongiorno a Villa Stuart: "Sono carico! Ho sentito spesso Conte nell'ultimo periodo"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:22 In primo piano

Questo è il giorno di Alessandro Buongiorno, che sarà il terzo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato dopo Spinazzola e Marin. Il difensore granata, che firmerà un contratto fino al 2029, e’ arrivato in questi minuti a Villa Stuart per sostenere le rituali visite mediche. Nel pomeriggio dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis.

Il difensore ha anche rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti lì presenti: "Cosa mi ha detto Conte prima dell’Europeo? Era carico, mi ha caricato. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono carico, sempre!"