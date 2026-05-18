Del Genio s’infuria: “Avete sentito che putt****a su McTominay? Il gol era sicuro!”

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"McTominay ha segnato perchè è una persona seria, non sono persone serie quelli che dicono queste cose".

Scott McTominay porta in vantaggio il Napoli nella trasferta di Pisa che vede gli azzurri vincere 3-0 ed ottenere la matematica qualificazione alla prossima Champions. Al gol dello scozzese, il giornalista Paolo Del Genio interviene ai microfoni di Canale 8: "L'ho detto in privato: sicuro segna McTominay, perché qualcuno ha detto che McTominay stava pensando al Mondiale. Quando si dicono queste putt****e, succede sempre che il giocatore fatto oggetto di questa putt****a segna.

McTominay ha segnato perchè è una persona seria, non sono persone serie quelli che dicono queste cose. E' un collega nostro, ovviamente non farò il nome, ma non sono persone serie. Perchè non esiste che un professionista di questo livello, che ci sta regalando quello che ci sta regalando da due anni, debba sentirsi dire che sta pensando alla nazionale".