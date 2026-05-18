Indizio sul futuro? ADL ha invitato Conte a Los Angeles per i Mondiali

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Il futuro della panchina del Napoli resta ancora tutto da definire

Il futuro della panchina del Napoli resta ancora tutto da definire, ma Aurelio De Laurentiis continua a muoversi con la calma di chi vuole prima chiudere la stagione e poi affrontare ogni decisione con lucidità. Come racconta il quotidiano la Repubblica, “per il presidente è stata una domenica di festeggiamenti a Roma, in famiglia e con pochi amici fidati”. Un clima sereno anche grazie ai circa 70 milioni di euro in arrivo, una cifra che “mette a posto i conti del club” e consente alla società di guardare al futuro con maggiore stabilità economica.

Il nodo principale resta naturalmente quello legato ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Repubblica, “della sorte della panchina ADL parlerà a bocce ferme”, rinviando dunque ogni confronto decisivo al termine della stagione. Un dettaglio, però, alimenta inevitabilmente le interpretazioni.

Il presidente del Napoli avrebbe infatti invitato Conte e la sua famiglia a Los Angeles per metà giugno, in occasione dei Mondiali. Un gesto che potrebbe rappresentare un segnale importante nei rapporti tra le parti. Repubblica sottolinea infatti: “Sicuramente però prima di partire per Los Angeles, dove ha invitato per metà giugno Conte e la sua famiglia per assistere ai Mondiali. È un indizio? Tempo al tempo”.