Cosa fa Conte? Clamorosa ipotesi di Repubblica: "Occhio alla Juve dopo fallimento Spalletti"

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Il futuro di Antonio Conte tra Napoli e Nazionale e una terza ipotesi clamorosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il tecnico “preferisce la Nazionale al Napoli”, pur senza aver ancora preso una decisione definitiva.

Repubblica spiega inoltre che tutto dipenderà anche dagli equilibri federali: “Ma deve attendere che Malagò diventi presidente della Figc il 22 giugno, e che si trovi anche un espediente per migliorare l’ingaggio”. Sul tavolo ci sarebbe infatti una soluzione economica particolare: “Congruo quello di 8 milioni per un solo anno a Napoli, da integrare quello di 4 per quattro anni”.

Non mancano però gli ostacoli. Il quotidiano sottolinea infatti come vi siano “altre due incognite”. La prima riguarda i costi complessivi dell’operazione: “La Federazione non può imbarcare l’intero staff, 13 elementi con Oriali, 20 milioni annui”.

L’altra incognita è legata invece alla situazione interna della Juventus. Repubblica evidenzia come “Spalletti ha già rinnovato il suo contratto, ma la disastrosa sconfitta interna con la Fiorentina e lo choc nell’ambiente juventino fatalmente convergono sull’ipotesi Conte”.