Enigma portiere a Verona, non è scontato giochi Meret: i dubbi di Spalletti

Il portiere resta un enigma. Il primo caso da scoprire è chi giocherà al Bentegodi? Sembrava scontato fosse Meret ma nelle ultime ore i dubbi assalgono Spalletti, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Sirigu si sta riprendendo il campo, ha scelto il 30 come numero di maglia. Bisogna fare una scelta: affidarsi a Meret, il portiere delle amichevoli estive, o dribblare l’incertezza che ruota attorno a lui e puntare su Sirigu, l’usato sicuro, un portiere da 516 presenze tra i professionisti?".

Poi bisogna scoprire il futuro perché il Napoli lavora per dare a Spalletti un portiere di spessore ed esperienza internazionale: "Toccherà poi a Meret capire cosa fare, se riuscirà a trovare una nuova destinazione o finire ai margini nell’ultimo anno di contratto con il Napoli. Keylor Navas è il prescelto, il Napoli vuole affidargli la porta, ha contatti frequenti con il Psg sia per la cessione di Fabian che per il portiere. Il Psg, per risolvere l’impiccio dell’alternanza con Donnarumma, lo dovrebbe liberare con una corposa buonuscita, il Napoli poi gli farebbe sottoscrivere un biennale approfittando del Decreto Crescita".