Esodo azzurro a Bologna: in 5mila al Dall'Ara con un tifoso speciale

Passione azzurra a Bologna, al Dall'Ara, per la gara di lunedì sera contro la formazione di Italiano per continuare a inseguire il sogno scudetto. Saranno 5mila i tifosi presenti, più Conte squalificato che andrà in tribuna. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Ma la passione azzurra, si sa, non conosce confini, e così dopo il pienone di Venezia prima della sosta ora andrà in scena la passerella bolognese. Con il Napoli Club Bologna a fare gli onori di casa: almeno cinquemila al Dall’Ara, impossibile quantificare con dovizia e precisione, fermo restando i duemilacinquecento del settore Ospiti. In questo caso non esiste possibilità di errore, ma tutti gli altri capaci di conquistare un biglietto saranno spruzzati un po’ qua e un po’ là in ogni altro spicchio dello stadio. Conte compreso".