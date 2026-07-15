Favasuli, dipende dal Napoli: può affondare quando vuole per chiudere

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Il futuro di Favasuli sembra essere sempre più vicino a una definizione. Il Napoli ci pensa. I contatti tra le parti hanno fatto registrare passi avanti significativi e l'intesa con il calciatore appare ormai ben avviata. Pur senza considerare l'accordo una semplice formalità, il clima che si respira è di grande sintonia e lascia spazio all'ottimismo. Lo riporta Fabrizio Romano.

Favasuli, attesa per la decisione del Napoli

Anche sul fronte Catanzaro non sembrano esserci ostacoli particolarmente complicati da superare. I rapporti tra i club sono positivi e trovare un'intesa non viene considerato un problema. Al momento, però, ogni discorso definitivo resta legato alle valutazioni del Napoli, che deve ancora decidere se affondare concretamente il colpo.