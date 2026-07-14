Zeballos, il Napoli ha l'accordo e vuole chiudere col Boca! Sky: ecco le priorità sul mercato

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Il Napoli lavora sul mercato tra cessioni e nuovi innesti. Il club punta a rinforzare la fascia destra con un vice Di Lorenzo e a chiudere per Zeballos.

Il Napoli è alle prese con un’importante fase di riassetto della rosa. Con il rientro di numerosi calciatori dai prestiti e diversi elementi fuori dai piani tecnici, il gruppo a disposizione conta attualmente ben 47 giocatori. La priorità della società sarà quindi quella di sfoltire l’organico, trovando una sistemazione per gli esuberi, prima di concentrarsi sui nuovi innesti. Tra le esigenze principali c’è il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo, una zona del campo nella quale il club azzurro intende intervenire. Tra i profili monitorati c’è Costantino Favasuli, esterno classe 2004 di proprietà del Catanzaro, ma il giocatore non è l’unica opzione valutata dalla dirigenza.

Napoli, interesse per Zeballos: investimento per il reparto offensivo

Il Napoli segue con attenzione anche Exequiel Zeballos, considerato un investimento per il futuro. L’esterno offensivo argentino classe 2002, dotato di qualità tecniche, fantasia ed estro, è attualmente fuori rosa al Boca Juniors dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza a dicembre 2026. Il giocatore andrebbe ad aggiungersi alla batteria di esterni offensivi già presenti nell’organico azzurro. Dall’Argentina riferiscono di un’offerta presentata dal Napoli da 8 milioni di dollari, cifra che il club partenopeo non ha confermato, pur ammettendo l’esistenza di un accordo di massima con il calciatore. Resta quindi da trovare il giusto equilibrio tra le richieste del Boca Juniors e la volontà del Napoli di portare Zeballos in Italia.