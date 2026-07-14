Zeballos-Napoli, dall’Argentina: ha già firmato! Ultimi dettagli col Boca: cifre e dettagli

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Il Napoli è vicino alla chiusura dell’accordo per Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, arriverà per circa 8 milioni di euro

Boca Juniors e Napoli sono vicini alla definizione degli ultimi dettagli per il trasferimento di Exequiel Zeballos. L’operazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro ed è ormai alle battute finali. L’esterno offensivo argentino classe 2002 ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre, una scelta che ha portato la società a escluderlo dalla rosa della prima squadra. Secondo quanto riportato da Germán García Grova, giornalista argentino di TyC Sports, il giocatore avrebbe già firmato un accordo della durata di quattro stagioni con il Napoli.

Zeballos, numeri e percorso al Boca Juniors

Il talento argentino lascia il Boca Juniors dopo un percorso importante con la maglia del club. In totale, Zeballos ha collezionato 140 presenze ufficiali, mettendo a segno 16 gol e fornendo 16 assist. Il Napoli punta ora sulle sue qualità offensive e sulla sua capacità di giocare sugli esterni per aggiungere una nuova soluzione al reparto d’attacco.