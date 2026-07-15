Sorpresa a destra? Due nomi nuovi per l'erede di Di Lorenzo

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia destra. Mentre proseguono i dialoghi con la Fiorentina per Dodo e si registra anche l'interesse per Lang, il direttore sportivo Giovanni Manna ha inserito nella propria lista un nuovo profilo: Niccolò Fortini. Il laterale nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A con la maglia viola. Il suo nome rappresenta un'opzione concreta per il ruolo di vice Di Lorenzo, anche se ogni operazione in entrata resta legata alle future cessioni che il club azzurro dovrà definire nelle prossime settimane. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Fortini e Favasuli tra i profili seguiti

Tra i giovani osservati dal Napoli c'è anche Costantino Favasuli, esterno classe 2004 della Fiorentina. Di due anni più grande rispetto a Fortini, il giocatore si è messo in evidenza nell'ultima stagione in Serie B con il Catanzaro allenato da Alberto Aquilani, attirando l'attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni. Come Fortini, anche Favasuli è considerato un talento di prospettiva e ha già avuto modo di vestire la maglia della Nazionale nelle selezioni giovanili. Il Napoli valuta con attenzione entrambi i profili, ritenendoli soluzioni interessanti per rinforzare le corsie laterali con giocatori giovani, duttili e già abituati al calcio professionistico.