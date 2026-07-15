Ufficiale Inizia ufficialmente la stagione: undici azzurri a Castel Volturno, l'elenco

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Il conto alla rovescia è terminato: prende ufficialmente il via la nuova stagione della SSC Napoli. Il primo gruppo di calciatori si è radunato presso il SSC Napoli Training Center per affrontare le tradizionali visite mediche e i test atletici, primo appuntamento previsto dal programma di preparazione estiva. Si tratta di una fase fondamentale per valutare la condizione fisica dei giocatori in vista dell'inizio degli allenamenti e del lavoro sul campo. A presentarsi al centro sportivo sono stati Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara.

Al via la preparazione estiva

L'avvio delle attività segna il primo passo del percorso che accompagnerà la squadra verso la nuova stagione agonistica. Dopo i controlli sanitari e le verifiche atletiche, il gruppo inizierà progressivamente il programma di preparazione con la partenza di venerdì per Dimaro Folgarida.