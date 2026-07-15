Perché Zeballos non è ancora ufficialmente un giocatore del Napoli

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Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Exequiel Zeballos, anche se l'operazione con il Boca Juniors non è ancora arrivata alla fumata bianca. Sul fronte del giocatore, però, non ci sono ostacoli: l'intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto fino al 2031 con un ingaggio da 1,3 milioni di euro a stagione. L'attaccante argentino, 24 anni, ha già espresso la propria volontà di trasferirsi in Italia e aspetta soltanto il via libera definitivo tra i due club. Per Zeballos la destinazione Napoli rappresenta una priorità assoluta e la possibilità di giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona è un obiettivo che lo affascina particolarmente. Prima, però, cedere.

Trattativa aperta con il Boca Juniors

La trattativa resta concentrata sull'accordo economico con il Boca Juniors. Zeballos è in scadenza di contratto a dicembre e, dopo il mancato rinnovo, è stato escluso dal progetto tecnico, una situazione che riduce il margine di forza del club argentino nella negoziazione. Se in passato la società di Buenos Aires faceva riferimento alla clausola rescissoria da 20 milioni di dollari, oggi la valutazione è destinata inevitabilmente a scendere. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un'offerta compresa tra i 9 e i 10 milioni di dollari e punta a trovare l'intesa definitiva con il presidente Juan Román Riquelme, così da chiudere un'operazione considerata strategica per rinforzare il reparto offensivo.