Tutto su Gila! Gazzetta: sorpasso sul Milan! Intreccio con Beukema: i dettagli

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Il Napoli pensa già alla prossima rivoluzione difensiva e tra i nomi più seguiti c’è quello di Mario Gila della Lazio. "Napoli, tutto su Gila", titola La Gazzetta dello Sport all'interno delle sue pagine. Il centrale spagnolo avrebbe già comunicato al club biancoceleste l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, aprendo così scenari di mercato importanti. Il Napoli ha osservato da vicino il difensore nelle ultime settimane, apprezzandone duttilità, personalità e capacità di adattarsi sia a una difesa a tre che a quattro. Profilo perfettamente in linea con la nuova strategia del club, orientata a ridurre età media e monte ingaggi.

Corsa a Gila: il Napoli sorpassa il Milan

L’operazione, però, si annuncia complicata. Claudio Lotito non intende fare sconti, anche perché la Lazio dovrà riconoscere al Real Madrid il 50% della futura rivendita del giocatore. Sul fronte ingaggi, però, non ci sarebbero problemi: Gila guadagna 1,1 milioni di euro alla Lazio e il Napoli non si farebbe problemi a metterne sul piatto 2. Sul difensore resta forte anche il Milan, ma il Napoli prova ad anticipare tutti ed è in vantaggio, anche perché i rossoneri devono prima pensare al campo.

Beukema libera spazio per Gila?

Possibile anche un intreccio con Sam Beukema: secondo la stampa inglese, il Liverpool sarebbe pronto a investire circa 30 milioni per l’olandese, liberando così risorse per l’assalto a Gila.