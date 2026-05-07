Cittadinanza onoraria ad ADL rinviata: tensioni in Consiglio Comunale e proteste sul patron

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Tra le voci critiche quella di Luigi Carbone, che ha ricordato alcune vecchie dichiarazioni del presidente del Napoli sui tifosi napoletani.

La cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis dovrà attendere ancora. Come racconta l’edizione napoletana di Repubblica, ieri in Consiglio comunale è mancato il numero legale e la proposta avanzata da Forza Italia non è stata approvata. Dietro il rinvio ci sarebbero anche diversi malumori politici. Tra le voci critiche quella di Luigi Carbone, esponente della maggioranza, che ha ricordato alcune vecchie dichiarazioni del presidente del Napoli sui tifosi napoletani pronunciate durante la cittadinanza a Luciano Spalletti.

Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: cos'è successo in Consiglio Comunale

Il capogruppo Pd Gennaro Acampora ha invece spiegato che una scelta del genere “necessita di ampia condivisione”, chiedendo il coinvolgimento dell’intera giunta e la presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Negli ultimi mesi proprio Manfredi aveva aperto alla possibilità della cittadinanza onoraria, nonostante i rapporti non sempre semplici con De Laurentiis, soprattutto sul tema stadio. Intanto il progetto di ristrutturazione del Maradona prosegue, mentre dello stadio privato non ci sono sviluppi concreti.